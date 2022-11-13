До наступу Білорусів готові: прикордонники відпрацьовують різні сценарії

Україна посилює кордон із Білоруссю - зводить стіну, будує додаткові укріплення та мінує прилеглі території, аби ворог не зміг безперешкодно зайти. Прикордонники регулярно відпрацьовують різні сценарії можливого нападу, йдеться в ТСН.

У Білорусі, натомість, твердять - нібито, не планують воювати. Однак, їхнім словам, кажуть військові, більше немає віри, бо Росія нарощує в Білорусі кількість своїх військових і регулярно обстрілює з території держави-сусідки Україну.

Українські прикордонники готуються до можливих провокацій з боку Білорусі, як на суші так і на воді. За легендою тренувань – ворог прорвав кордон і намагається просунутися до позицій Збройних сил. На підтримку нашим бійцям вирушають додаткові загони піхоти, а артилеристи – зустріли ворога рясним вогнем.

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«Командир підрозділу оцінив добре обстановку, зрозумів, де саме зосередити основне зусилля, які цілі можуть бути в результаті підготовки до вогневого ураження і як необхідно посилювати та перекидати сили з одного флангу на інший. Тобто, це звичайна така військова робота, якій добре навчений і командир і особовий склад цього підрозділу», - оцінив роботу бійців заступник начальника Генштабу ЗСУ і командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ Сергій Наєв.

Про можливий повторний напад з боку Білорусії нині говорять чимало. Хоча активних дій біля кордону білоруси не роблять, на полігонах країни збільшується кількість солдат з Росії, а її літаки ледь не щодня тероризують українців ймовірними ракетними атаками. То ж, кажуть прикордонники, мають бути готові до усіх ситуацій.

“Зараз обстановка стабільна. Ми несемо постійне патрулювання. В разі зміни ситуації – будемо діяти відповідно до розпоряджень”, - переконують прикордонники.

Нині збройні сили продовжують зводити стіну та укріплювати свої позиції на прикордонних ділянках. На північному напрямі, де Білорусь може атакувати із води, постійно пильнують українські катери.

Самопроголошеній білоруській владі така активність українців не подобається. Там регулярно скаржаться, що Україна нібито без причин мінує лінію кордону, а сам сусід нібито і не планує воювати. Утім, наші воїни чудово знають ціну таким заявам. Саме із території Білорусі росіяни обстрілюють прикордонні населені пункти, звідти заходили і 24 лютого. Тому, якщо захочуть це повторити, то отримають гідну відсіч.

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