"Війна Путіна викликала спустошення": прем’єр Британії хоче "кинути виклик" диктатору на саміті G20

Це буде перший саміт "Великої Двадцятки" за останній рік і перший відтоді як Росія вторглася до України.

Прем’єр–міністр Великої Британії Ріші Сунак має намір "кинути виклик" президенту РФ Володимиру Путіну на саміті G20 в Індонезії

Про це пише видання The Daily Telegraph.

"Війна Путіна викликала спустошення в усьому світі, знищуючи життя і вкидаючи міжнародну економіку в хаос. Цей саміт G20 не буде звичайною справою. Ми викличемо путінський режим і викриємо їхнє презирство до того типу міжнародного співробітництва та поваги до суверенітету, які представляють форуми G20", – зазначив він.

Також Сунак наголосив на тому, що на відміну від Росії, Британія та союзники працюватимуть разом, щоб вирішити світові проблеми.

Нагадаємо, головною інтригою саміту "Великої двадцятки", до останнього, лишалась участь двох політиків - українського президента Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Путіна. Останній - урешті, від участі відмовився, але направив замість себе міністра закордонних справ Сергія Лаврова. На саміті G20 для міністра закордонних справ РФ приготували неприємні сюрпризи, а от українського президента Володимира Зеленського вислухають онлайн.

Крім того, стало відомо, що світ збирається бойкотувати російську делегацію на саміті G20, який відбудеться 15 листопада на Балі.

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