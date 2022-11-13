Зірка "Сутінок" Тейлор Лотнер одружився

Закохані зіграли весілля через рік після заручин.

Зірка саги "Сутінки" Тейлор Лотнер одружився зі своєю обраницею Тейлор Доум.

Урочиста церемонія через рік після заручин відбулася у Каліфорнії, неподалік від виноробні Epoch Estate Wines з чарівним краєвидом.

Наречена обрала для весілля пишну сукню, розшиту квітами, а також довгу невагому фату зі схожим орнаментом. А ось Лотнер віддав перевагу класичному вбранню та одягнув чорний смокінг із краваткою-метеликом.

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На свято 30-річний актор та його 24-річна кохана запросили близько 30 гостей, серед яких були друзі та близькі пари.

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Після заручин у шанувальників було чимало запитань з приводу того, чи візьме дівчина прізвище актора, адже через однакові імена вони стануть повними тезками. Лотнер запевнив, що вони із Тейлор хочуть стати "єдиним цілим", тому вона залюбки погодилася стати місіс Лотнер.

Нагадаємо, що про стосунки Лотнера та Доум стало відомо 2018 року. До цього актор зустрічався зі співачкою Тейлор Свіфт та акторкою Марі Авгеропулос.

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