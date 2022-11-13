Звезда "Сумерок" Тейлор Лотнер женился

Влюбленные сыграли свадьбу через год после помолвки.

Звезда саги "Сумерки" Тейлор Лотнер женился на своей избраннице Тейлор Доум.

Торжественная церемония через год после помолвки состоялась в Калифорнии, неподалеку от винодельни Epoch Estate Wines с волшебным видом.

Невеста выбрала для свадьбы пышное платье, расшитое цветами, а также длинную невесомую фату с похожим орнаментом. А вот Лотнер предпочел классические наряд и надел черный смокинг с галстуком-бабочкой.

Для просмотра фото пролистывайте справа

На праздник 30-летний актер и его 24-летняя возлюбленная пригласили около 30 гостей, среди которых были друзья и близкие пары.

Для просмотра фото пролистывайте справа

После помолвки у поклонников было немало вопросов по поводу того, возьмет ли девушка фамилию актера, ведь из-за одинаковых имен они станут полными тезками. Лотнер заверил, что они с Тейлор хотят стать "единственным целым", поэтому она охотно согласилась стать миссис Лотнер.

Напомним, что об отношениях Лотнера и Доума стало известно в 2018 году. До этого актер встречался с певицей Тейлор Свифт и актрисой Мари Авгеропулос.

Читайте также: