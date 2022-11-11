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Блінкен не планує контактувати з Лавровим на саміті G20

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Блінкен не планує контактувати з Лавровим на саміті G20

Фото: Associated Press

У США вважають, що російський мінстр почує критику і осуд.

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен не планує взаємодіяти з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим, який візьме участь у саміті G20.

Про це під час брифінгу повідомив речник Держдепу Нед Прайс.

"Наразі ми не маємо жодних планів для будь-якої формальної взаємодії", - зазначив Прайс.

Він також нагадав, що у липні, коли зустрічалися міністри "Великї двадцятки" агресорка Росія опинилася в ізоляції. Тоді Лавров почув осуд і критику від колег, які сиділи з ним за одним столом.

"Я підозрюю, що міністр закордонних справ Лавров, який представлятиме свою країну, принаймні публічно, почує щось дуже схоже. Країни всього світу продовжують засуджувати війну Росії проти України. Це виходить далеко за межі країн G7", - наголосив Прайс.

За його словами, зараз "не епоха війни, що кордони не можуть і не повинні перекроюватися силою".

Нагадаємо, 10 листопада у Кремлі заявили, що диктатор Володимир Путін на саміт G20 не поїде. Дмитро Пєсков заявив, що російську делегацію очолить керівник МЗС Сергій Лавров.

Тим часом у Москві вигадали пояснення такого рішення. "Фюрер", мовляв, мусить перебувати на територї РФ. Крім того, "це пов'язано з його графіком".

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Дата публікації
Перегляди
434
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