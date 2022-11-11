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Wellboy розпочав співпрацю із продюсерським центром MOЗGI Entertainment

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Wellboy розпочав співпрацю із продюсерським центром MOЗGI Entertainment

Відтепер артист буде працювати із Потапом та Іриною Горовою.

Виконавець Wellboy відтепер буде співпрацювати із продюсерським центром MOЗGI Entertainment, засновниками якого є Потап та його ексдружина Ірина Горова.

Про початок співпраці стало відомо з офіційної сторінки лейблу в Instagram. 

Відтепер продюсерський центр Потапа та Горової буде займатися букінгом Wellboy, а також його рекламними інтеграціями та роботою із брендами. 

"Як самокруточки папір ми зліпилися. Невгамовна творча енергія Wellboy та наша багаторічна професійна експертиза - ідеальне поєднання! Єднаємось – робимо індустрію міцнішою", - написали у MOЗGI Entertainment.

Нагадаємо, що до початку повномасштабної війни в Україні Wellboy співпрацював із опальним продюсером Юрієм Бардашем. Втім проросійська позиція путініста назавжди поставила крапку у цих робочих стосунках. Нещодавно Wellboy розповів про телефонний дзвінок від зрадника.

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Дата публікації
Перегляди
526
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