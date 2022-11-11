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Wellboy начал сотрудничество с продюсерским центром MOЗGI Entertainment

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
592
Время на прочтение
1 мин
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Wellboy начал сотрудничество с продюсерским центром MOЗGI Entertainment

Теперь артист будет работать с Потапом и Ириной Горовой.

Исполнитель Wellboy отныне будет сотрудничать с продюсерским центром MOЗGI Entertainment, основателями которого являются Потап и его экс-супруга Ирина Горова.

О начале сотрудничества стало известно с официальной страницы лейбла в Instagram.

Теперь продюсерский центр Потапа и Горовой будет заниматься букингом Wellboy, а также его рекламными интеграциями и работой с брендами.

"Как самокруточки бумага мы слепились. Неугомонная творческая энергия Wellboy и наша многолетняя профессиональная экспертиза — идеальное сочетание! Соединяемся — делаем индустрию крепче", — написали в MOЗGI Entertainment.

Напомним, что до начала полномасштабной войны в Украине Wellboy сотрудничал с опальным продюсером Юрием Бардашем. Впрочем, пророссийская позиция путиниста навсегда поставила точку в этих рабочих отношениях. Недавно Wellboy рассказал о телефонном звонке от предателя.

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