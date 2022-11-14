Лавров оказался в больнице на Бали: в МИД РФ все отрицают

Глава МИД РФ Сергей Лавров попал в больницу после встречи на саммите G20 на Бали.

Об этом сообщает AP со ссылкой на индонезийских чиновников.

По сообщениям источников издания, Лавров проходит лечение из-за проблем с сердцем.

Однако в МИД РФ отрицают эту информацию.

"Мы здесь с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: выяснилось, что он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите мирового эксклюзива", — написала Марина Захарова, спикер МИД РФ.

Саммит G20 в Индонезии

Саммит G20 состоится 15-16 ноября на острове Бали.

9 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин не будет на встрече "Большой двадцатки", вместо него российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация примет участие в заседании G20. Он также обратится к участникам саммита.

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине именно в дни проведения саммита, поскольку в Кремле любят символические даты.

Недавно также стало известно, что мировые лидеры не будут участвовать в официальном общем фото во время встречи G20 на Бали из-за присутствия России на саммите.

Зеленский за 13 ноября: восстановление на освобожденной Херсонщине, ожесточенные бои на Донбассе, саммит G20

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