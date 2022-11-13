Зеленский выступит на саммите G20: президент сообщил подробности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация примет участие в заседании G20. Он также обратится к участникам саммита.

Об этом Зеленский сказал 13 ноября во время своего традиционного обращения к украинцам.

"Очень активно готовимся к важной неделе для Украины – дипломатической неделе. Состоится саммит "Группы двадцати" в Индонезии, и наша позиция будет представлена. Очень содержательно. Мы дадим ответы на многие звучащие сейчас вопросы. Публичные ответы. Чтобы их слышали все наши люди, все наши партнеры, каждый и каждый, кто нас поддерживает. Уже во вторник – мое обращение", — сказал президент.

Саммит G20 в Индонезии

В Индонезии 15 ноября стартует саммит G20, на который в 2022 году был приглашен Украину. Сначала сообщалось, что на это заседание поедет Путин, однако впоследствии стало известно, что диктатор отправит своего замминистра, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Впоследствии стало известно, что мировые лидеры не будут участвовать в официальном общем фото во время встречи G20 на Бали на следующей неделе. Это связано с "массовым дискомфортом из- за присутствия России на саммите".

В Украине считают, что Россия на саммите G20 готовит массированный ракетный удар по нашему государству.

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