Зеленський виступить на саміті G20: президент повідомив подробиці

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація візьме участь у засіданні G20. Він також звернеться до учасників саміту.

Про це Зеленський сказав 13 листопада під час свого традиційного звернення до українців.

"Дуже активно готуємося до важливого тижня для України – дипломатичного тижня. Відбудеться саміт "Групи двадцяти" в Індонезії, і наша позиція буде представлена. Дуже змістовно. Ми дамо відповіді на багато питань, які звучать зараз. Публічні відповіді. Щоб їх чули всі наші люди, всі наші партнери, кожен і кожна, хто нас підтримує. Уже у вівторок – моє звернення", - сказав президент.

Саміт G20 в Індонезії

В Індонезії 15 листопада стартує саміт G20, на який у 2022 році запросили Україну. Спочатку повідомлялось, що на це засідання поїде Путін, проте згодом стало відомо, що диктатор відправить свого заступника, міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Згодом стало відомо, що світові лідери не братимуть участі в офіційному загальному фото під час зустрічі G20 на Балі наступного тижня. Це пов'язано з "масовим дискомфортом через присутність Росії на саміті".

В Україні вважають, що Росія під час саміту G20 готує масований ракетний удар по нашій державі.

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