Жданов пояснив, чи долетять російські ядерні ракети до Вашингтона

Росії потрібно ще проводити випробування своєї зброї.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія не може застосувати ядерну зброю проти США. Їхні ракети "Сармат" не можуть долетіти до столиці США.

Про це він сказав у коментарі "24 каналу".

Олег Жданов розповів, що росіяни все частіше вимагають завдати ядерного удару по "центрах ухвалення рішень" у Вашингтоні. Експерт вважає, що Росія не може обстріляти США своїми ракетами "Сармат". Він пояснив, що в РФ зараз є максимум дві ракети "Сармат". Екскерівник "Роскосмосу" Рогозін же заявляв, що в 2023 році вони планують виготовити 50 ракет "Сармат", проте є нюанси, чи в них це вийде, оскільки лише влітку 2022 року було здійснено пробний пуск цієї зброї. Далі потрібно провести ряд інших випробувань.

Жданов пояснив, що пропаганда навчила росіян вірити у всемогутність їхньої держави, проте це не так.

Ядерне божевілля у Росії

Праворадикальне російське політичне об’єднання НОД (“Национально-освободительное движение”) провело малолюдну, але доволі гучну ходу в столиці Росії. Люди під червоними та “колорадськими” прапорами скандували цитату Путіна та вимагали завдати ядерного удару по Вашингтону.

В руках учасники ходи, окрім радянських та “колорадських” прапорів, тримали плакати із написами, які дублювали гасла, які вони вигукували під час маршу: “Бий, “Сармат”, по містах ворога! Ворог – США”, “По центру ухвалення рішень! На Вашингтон”, “Польотні завдання в ракету “Сармат” — Вашингтон”.

Серед гасел була й цитата недавньої заяви Путіна: “Ми як мученики потрапимо до раю! А вони просто здохнуть”.

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