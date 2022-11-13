США готують новий пакет військової допомоги для України — Білий дім

Джейк Салліван зазначив, що Білий дім консультується з Конгресом щодо додаткових ресурсів на наступний рік.
США готують новий пакет військової допомоги для України, про який оголосять найближчими тижнями.
Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу, передає НВ.
Салліван підкреслив, що США, як і раніше, стабільні у наданні допомоги в галузі безпеки Україні.
"Ви знаєте про один пакет допомоги, про який ми щойно оголосили, буде й інший у найближчі кілька тижнів", — сказав він.
Радник президента США додав, що другий пакет допомоги буде приблизно такого самого обсягу, як і попередні.
Салліван зазначив, що Білий дім консультується з Конгресом щодо додаткових ресурсів на наступний рік.
Нагадаємо, 4 листопада США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 400 млн дол.
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