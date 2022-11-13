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США готовят новый пакет военной помощи для Украины — Белый дом

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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1724
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США готовят новый пакет военной помощи для Украины — Белый дом

Фото: Associated Press

Джейк Салливан отметил, что Белый дом консультируется с Конгрессом о дополнительных ресурсах на следующий год.

США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят в ближайшие недели.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге, передает НВ.

Салливан подчеркнул, что США по-прежнему стабильны в оказании помощи в области безопасности Украины.

"Вы знаете об одном пакете помощи, о котором мы только что объявили, будет и другой в ближайшие несколько недель", — сказал он.

Советник президента США добавил, что второй пакет помощи будет примерно такого же объема, как и предыдущие.

Салливан отметил, что Белый дом консультируется с Конгрессом о дополнительных ресурсах на следующий год.

Напомним, 4 ноября США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 400 млн долларов.

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Дата публикации
Просмотры
1724
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