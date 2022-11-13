США готовят новый пакет военной помощи для Украины — Белый дом

Джейк Салливан отметил, что Белый дом консультируется с Конгрессом о дополнительных ресурсах на следующий год.
США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят в ближайшие недели.
Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге, передает НВ.
Салливан подчеркнул, что США по-прежнему стабильны в оказании помощи в области безопасности Украины.
"Вы знаете об одном пакете помощи, о котором мы только что объявили, будет и другой в ближайшие несколько недель", — сказал он.
Советник президента США добавил, что второй пакет помощи будет примерно такого же объема, как и предыдущие.
Салливан отметил, что Белый дом консультируется с Конгрессом о дополнительных ресурсах на следующий год.
Напомним, 4 ноября США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 400 млн долларов.
Читайте также:
- Когда придет абсолютный конец войны в Украине: прогноз бывшего главы правительства РФ
- Бабушка на коленях встречает своего внука, увольнявшего Херсон: видео
- "Без света и воды, но свободны": как в Херсоне люди встречали украинских бойцов
- Путин умрет в 2023 году: известный оккультист назвал точную дату смерти