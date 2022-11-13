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ВСУ освободили еще одно село в Луганской области — ОВА

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2977
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ освободили еще одно село в Луганской области — ОВА

Фото: Facebook/Луганская областная военно-гражданская администрация

ВСУ возобновили контроль над населенным пунктом.

Воины ВСУ освободили село Макеевка Сватовского района Луганской области.

Об этом сообщили в Луганской ОВА.

"Новости с фронта Луганщины: село Макеевка в Краснореченской поселковой громаде Сватовского района переходит в "синюю зону". Украинские военные возобновили контроль над населенным пунктом", — говорится в сообщении ОВА.

Как отмечается, деоккупация Украины продолжается.

Освобождение Луганской области

Часть Луганской области находится в оккупации еще с 2014 года. Там власть захватили пророссийские гауляйтеры. Российские оккупанты от 24 февраля продолжили наступление на Луганщину. Россияне, наступая в Луганской области, стирают с лица земли целые города и села. Они уничтожают инфраструктуру и промышленные предприятия.

В ноябре глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о продвижении украинских войск на Сватовском направлении. Ранее глава ОВА отметил, что украинские военные освободили в Луганской области 9 населенных пунктов. Пока на этом направлении продолжаются тяжелые бои.

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Дата публикации
Просмотры
2977
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