Жителей освобожденной Херсонщины призывают эвакуироваться: что случилось

Глава Херсонской ОВО призвал людей обращаться на "горячую линию" и отнестись к предупреждению максимально серьезно.

Жителей освобожденной Херсонщины призывают эвакуироваться из-за высокой вероятности вражеских обстрелов.

Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"На правобережной Херсонщине остается высокая вероятность вражеских обстрелов. Российская армия, когда убегает, от безысходности начинает воевать с мирными людьми. Мы это неоднократно видели во многих освобожденных населенных пунктах", — отмечает он.

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Янушевич сообщил, что также "подлые враги" перед побегом нанесли серьезные разрушения критической инфраструктуре, обеспечивающей электро-, тепло- и водоснабжение.

"Поэтому настоятельно рекомендуем вам эвакуироваться в более безопасные регионы. Команда Херсонской ОВА готова вам с этим помочь", — отметил он и призвал людей обращаться на "горячую линию" и отнестись к этому максимально серьезно.

Глава Херсонской ОВА сообщил также, что Херсон уже с мобильной связью.

"В центре города на площади возле ОГА уже работает LTE от Киевстара", — написал он.

Напомним, Янушевич также призвал горожан не собираться в людных местах из-за вражеских мин, оставленных оккупантами после себя.

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