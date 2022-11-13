ЗСУ звільнили ще одне село в Луганській області - ОВА

ЗСУ відновили контроль над населеним пунктом.
Воїни ЗСУ звільнили село Макіївка Сватівського району Луганської області.
Про це 13 листопада повідомили в Луганській ОВА.
"Новини з фронту Луганщини: село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить у "синю зону". Українські військові відновили контроль над населеним пунктом", - йдеться у повідомленні ОВА.
Як зазначається, деокупація України триває.
Звільнення Луганської області
Частина Луганської області перебуває в окупації ще від 2014 року. Там владу захопили проросійські гауляйтери. Російські окупанти від 24 лютого продовжили наступ на Луганщину. Росіяни, наступаючи в Луганській області, стирають з лиця землі цілі міста та села. Вони нищать інфраструктуру та промислові підприємства.
У листопаді голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про просування українських військ на Сватівському напрямку. Раніше голова ОВА наголосив, що українські військові звільнили в Луганській області 9 населених пунктів. Наразі на цьому напрямку тривають тяжкі бої.
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