ЗСУ звільнили ще одне село в Луганській області - ОВА

Воїни ЗСУ звільнили село Макіївка Сватівського району Луганської області.

Про це 13 листопада повідомили в Луганській ОВА.

"Новини з фронту Луганщини: село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить у "синю зону". Українські військові відновили контроль над населеним пунктом", - йдеться у повідомленні ОВА.

Як зазначається, деокупація України триває.

Звільнення Луганської області

Частина Луганської області перебуває в окупації ще від 2014 року. Там владу захопили проросійські гауляйтери. Російські окупанти від 24 лютого продовжили наступ на Луганщину. Росіяни, наступаючи в Луганській області, стирають з лиця землі цілі міста та села. Вони нищать інфраструктуру та промислові підприємства.

У листопаді голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про просування українських військ на Сватівському напрямку. Раніше голова ОВА наголосив, що українські військові звільнили в Луганській області 9 населених пунктів. Наразі на цьому напрямку тривають тяжкі бої.

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