Жданов объяснил, долетят ли российские ядерные ракеты в Вашингтон

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия не может применить ядерное оружие против США. Их ракеты "Сармат" не могут долететь до столицы США.

Об этом он сказал в комментарии "24 канала".

Олег Жданов рассказал, что россияне все чаще требуют нанести ядерный удар по "центрам принятия решений" в Вашингтоне. Эксперт считает, что Россия не может обстрелять США своими ракетами "Сармат". Он пояснил, что у РФ сейчас есть максимум две ракеты "Сармат". Экс-руководитель "Роскосмоса" Рогозин же заявлял, что в 2023 году они планируют изготовить 50 ракет "Сармат", однако есть нюансы, получится ли у них, поскольку только летом 2022 года был осуществлен пробный пуск этого оружия. Далее следует провести ряд других испытаний.

Жданов объяснил, что пропаганда научила россиян верить во всемогущество их государства, однако это не так.

Ядерное безумие в России

Праворадикальное российское политическое объединение НОД (“Национально-освободительное движение”) провело малолюдное, но довольно громкое шествие в столице России. Люди под красными и "колорадскими" флагами скандировали цитату Путина и требовали нанести ядерный удар по Вашингтону.

В руках участники шествия, кроме советских и "колорадских" флагов, держали плакаты с надписями, которые дублировали лозунги, которые они выкрикивали во время марша: "Бей, "Сармат", по городам врага! Враг – США”, “По центру принятия решений! На Вашингтон”, “Полетные задания в ракету “Сармат” – Вашингтон”.

Среди лозунгов была и цитата недавнего заявления Путина: “Мы как мученики попадем в рай! А они просто сдохнут”.

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