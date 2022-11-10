Дипломат объяснил, почему Путин отказался ехать на саммит G20: "Признак слабости, испуга, позора и изоляции"

Российский диктатор Владимир Путин отказался от участия в саммите G20 на Бали, потому что он понимает, что будет получать от мировых лидеров "болезненные оплеухи".

Такое мнение высказал дипломат Александр Щерба в эфире "Эспрессо".

Также читайте США предоставят Украине новый пакет военной помощи: в него войдут ракеты к ПВО и ЗРК Avenger

"Конечно, Путин испугался, потому что он получает от ВСУ такие оплеухи, что оплеухи еще и на международной площадке для Путина были бы очень болезненными, к тому же пришлось бы пройти через то, что прошел Лавров на заседание министров иностранных дел G20. Кроме того, позор России, переживший Лавров на предыдущей встрече, продолжится на этом саммите", — отмечает он.

Дипломат считает, что отказ Путина от визита на Бали как главы страны, которая входит в "Большую двадцатку", это " является признаком слабости, испуга, позора и изоляции".

"А Россия является членом G20 и не приезд ее руководителя на саммит — признак слабости, испуга, позора и изоляции, в которую попала Россия из-за своих позорных решений. Членство в "Большой двадцатке" определяется уровнем экономического развития страны, объемом бюджета, поэтому будем надеяться, что вследствие этой войны уровень экономики и бюджет РФ упадет до такого уровня, что пребывание этого государства среди более или менее развитых стран мира будет бессмысленным", — подытожил Щерба.

Путин на саммите G20 на Бали

27 октября российский диктатор Путин предположил, что может лично посетить саммит G20 на Бали, запланированный на ноябрь. Посол Украины в Японии Сергей Корсунский считает, что если Путин все же приедет на саммит G20, его там унизят и никто с ним не будет разговаривать.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что присутствие Путина на саммите G20 является большой ошибкой, которую еще не поздно исправить.

В МИД Украины также призвали исключить Россию из списка приглашенных на саммит и выгнать ее из G20.

Трибунал для Путина: об этих преступлениях должен знать весь мир - Александр Павличенко

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.