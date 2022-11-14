Добавила проблем: еще одна ракета Китая распалась на куски околоземной орбиты

Катастрофа произошла на высоте примерно 500 км, а это чуть выше орбиты МКС, на этой высоте находятся некоторые спутники Starlink.

Представители Космических сил США заявили, что через день после запуска в космос китайская легкая ракета-носитель "Чанчжэн-6А" взорвалась в космосе и распалась примерно на 50 частей.

Об этом пишет Forbes.

11 ноября китайская ракета-носитель легкого класса "Чанчжэн-6А" вывела в космос новый спутник КНР, предназначенный для наблюдений за Землей под названием "Юньхай-3". Однако уже 12 ноября что-то произошло в космосе и в результате этого события ракета взорвалась и развалилась на части. По словам американских военных, в результате катастрофы образовалось не менее 50 обломков разных размеров, ставших дополнительным космическим мусором на низкой околоземной орбите Земли.

Астроном Сиз Басса считает, что корпус ракеты развалился в космосе вскоре после того, как от ракеты отделился научный спутник "Юньхай-3".

"Наблюдения за полетом ракеты в течение нескольких часов указывают на то, что могла произойти утечка топлива. Вторая степень ракеты развалилась на десятки быстро вращающихся обломков, оставлявших четкие яркие следы в небе", — отметил Басса.

Напомним, агентство пилотируемых космических полетов Китая (CSMA) запустило третий и последний модуль космической станции Tiangong на ракете-носителе Long March 5B. Однако 23-тонный корпус носителя Long March 5B начал падать на Землю. Обломки китайской ракеты "Чанчжэн-5Б" упали в южно-центральную часть Тихого океана.

Взрыв в Южной Корее – сдетонировала неисправная баллистическая ракета

Читайте также: