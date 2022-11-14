Додала проблем: ще одна ракета Китаю розпалася на шматки на навколоземній орбіті

Катастрофа сталася на висоті приблизно 500 км, а це трохи вище орбіти МКС, на цій висоті перебуваютьдеякі супутники Starlink.

Представники Космічних сил США, заявили, що за день після запуску в космос, китайська легка ракета-носій "Чанчжен-6А" вибухнула в космосі й розпалася приблизно на 50 частин.

Про це пише Forbes.

11 листопада китайська ракета-носій легкого класу "Чанчжен-6А" вивела в космос новий супутник КНР, який призначений для спостережень за Землею під назвою "Юньхай-3". Однак вже 12 листопада щось сталося в космосі і внаслідок цієї події ракета вибухнула та розвалилася на частини. За словами американських військових, внаслідок катастрофи утворилося не менше 50 уламків різних розмірів, які стали додатковим космічним сміттям на низькій навколоземній орбіті Землі.

Астроном Сіз Басса вважає, що корпус ракети розвалився в космосі невдовзі після того, як від ракети відокремився науковий супутник "Юньхай-3".

"Спостереження за польотом ракети протягом кількох годин вказують на те, що міг статися витік палива. Другий ступінь ракети розвалився на десятки уламків, які швидко оберталися і залишали чіткі яскраві сліди в небі", — зазначив Басса.

Нагадаємо, агентство пілотованих космічних польотів Китаю (CSMA) запустило третій і останній модуль космічної станції Tiangong на ракеті-носії Long March 5B. Однак 23-тонний корпус носія Long March 5B почав падати на Землю. Уламки китайської ракети "Чанчжен-5Б" впали у південно-центральну частину Тихого океану.

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