Що з доларом і євро після вихідних: курс валют на 14 листопада у "ПриватБанку"

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 14 листопада залишився на рівні попереднього дня - 40,30 грн/дол., курс євро також не змінився і залишився на рівні 40,80 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,80 грн за дол., євро – 39,80 грн за євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 37,45 грн.

Варто зазначити, що в обмінниках 14 листопада курс гривні до долара також не змінився і склав 40,65 грн/дол., щодо євро курс гривні ослаб на 24 копійки - до 41,09 грн/євро.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення було ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

Водночас у бюджеті-2023 середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець року він становитиме 45,8 грн за дол. (замість 50 грн за дол. у попередньому прогнозі).

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