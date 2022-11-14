Євро після вихідних дорожчає: курс валют на 14 листопада в обмінниках

Курс гривні до долара у банківських обмінниках сьогодні, 14 листопада, не змінився і склав 40,65 грн/дол., щодо євро курс гривні ослаб на 24 копійки - до 41,09 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,10 грн за дол., євро – 40,00 грн за євро.

Варто зазначити, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на рівні 36,57 грн/дол. Водночас у бюджеті-2023 середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець року він становитиме 45,8 грн за дол. (замість 50 грн за дол. у попередньому прогнозі).

Нагадаємо, що президентка Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD) Оділь Рено-Бассо заявила, що Україну очікує падіння економіки через війну, яку розпочала Росія. Україна й надалі потребує величезної фінансової підтримки. Очікується, що зростання економіки відновиться 2023 року, але буде слабким.

За результатами 2022 року економіка України впаде на 30%.

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