Росія вивезла ще партію ракет із Білорусі: куди їх перекидають

Після перебування у Білорусі російський Іл-76 полетів до Ростоської області.

У Білорусі зафіксували приліт чергового Іл-76 ВКС РФ, який мін вивезти ще 20 ракет для ЗРК С-300/400.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Борт із реєстраційним номером RF-76605 прилетів на аеродром "Мачулищі" увечері 13 листопада. Російський Іл-76 пробув там лише 2 години 10 хвилин, після чого відлетів на аеродром "Міллерове" (Ростовська область, РФ).

Крім того, вдень, о 13:00, у напрямку аеродрому "Мачулищі" було помічено 5 тралів, які везли по чотири ракетні контейнери для ЗРК С-300/400 — 20 ракет.

"Таким чином, ми маємо додаткові підтвердження, що з Білорусі останніми днями йде вивіз ракет до РФ для подальшого постачання ракетами угруповання на Луганському та Донецькому напрямку", - пишуть спостерігачі.

Що відбувається у Білорусі останніми днями

Як повідомлялося раніше, за останні дні в "Мачулищі" з РФ прилітало вісім Іл-76, які, найімовірніше, вивозять ракети для ЗРК С-300/400 з Білорусі.

На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, факти, що Росія вивозить з Білорусі ракети до С-300 свідчить про те, що в агресора бракує боєприпасів. На його думку, справи у Росії настільки погані, що для них навіть 64 ракети, які були в Білорусі є важливими.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" також зафіксувала у Білорусі тренувальні польоти російського МіГ-31К з ракетою "Кинжал". Російське судно 13 листопада двічі підіймалося в небо над Білоруссю. Міг-31К можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинжал" і запускати їх на відстані 2000 км.

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