Теракт у Стамбулі: в МЗС повідомили, чи є серед постраждалих українці

Вибух у Стамбулі стався у неділю, 13 листопада, на проспекті Незалежності.

За інформацією турецької сторони, українців немає серед постраждалих внаслідок вибуху в Стамбулі, який стався у неділю, 13 листопада.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За останньою інформацією, в результаті вибуху загинули 6 людей, 4 з яких на місці події. Ще 81 особа отримала поранення, двоє з них – у важкому стані.

Теракт у Стамбулі: що відомо

У Туреччині в Стамбулі 13 листопада пролунали потужні вибухи.

За даними Міністерства юстиції Туреччини вибух стався одразу, як тільки одна жінка почала рух, просидівши перед цим на одній з лавочок приблизно 40 хвилин. Вибух міг бути результат самопідриву, або підриву з дистанції.

Віце-президент Туреччини Фуат Октай підтвердив, що вибух у Стамбулі на жвавій вулиці середмістя був терористичним актом.

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