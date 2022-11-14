Теракт в Стамбуле: в МИД сообщили, есть ли среди пострадавших украинцы

Взрыв в Стамбуле произошел в воскресенье, 13 ноября, на проспекте Независимости.

По информации турецкой стороны, украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в Стамбуле, произошедшего в воскресенье, 13 ноября.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

По последней информации, в результате взрыва погибли 6 человек, 4 из которых на месте происшествия. Еще 81 человек получил ранения, двое из них – в тяжелом состоянии.

Теракт в Стамбуле: что известно

В Турции в Стамбуле 13 ноября прогремели мощные взрывы.

По данным Министерства юстиции Турции, взрыв произошел сразу, как только одна женщина начала движение, просидев перед этим на одной из скамеек примерно 40 минут. Взрыв мог быть результатом самоподрыва или подрыва с дистанции.

Вице-президент Турции Фуат Октай подтвердил, что взрыв в Стамбуле на оживленной улице центра был террористическим актом.

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