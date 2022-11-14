"Пришлось бы отвечать на вопросы": Шольц раскритиковал решение Путина не ехать на G20

Шольц подчеркнул, что отсутствие российского диктатора на саммите не помешает другим странам критиковать войну России против Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике решение президента России Владимира Путина не быть на встреч глав государств и правительств стран G20 на Бали, которая пройдет 15-16 ноября.

Об этом пишет Spiegel.

"Было бы хорошо, если бы президент Путин поехал на саммит G20. Но тогда ему пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и всей критикой, сформулированной многими странами мира. Наверное, поэтому его здесь нет", — подчеркнул Шольц.

Олаф Шольц также отметил, что отсутствие Путина не помешает другим странам критиковать российское вторжение и призвать Россию вывести войска из Украины.

Саммит G20 в Индонезии

Саммит G20 состоится 15-16 ноября на острове Бали.

9 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин не будет на встрече "Большой двадцатки", вместо него российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация примет участие в заседании G20. Он также обратится к участникам саммита.

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине именно в дни проведения саммита, поскольку в Кремле любят символические даты.

Недавно также стало известно, что мировые лидеры не будут участвовать в официальном общем фото во время встречи G20 на Бали из-за присутствия России на саммите.

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