Шольц против переговоров Украины с Россией на условиях Кремля

Канцлер Германии подчеркнул, что именно Владимир Путин сделал все, чтобы переговоры стали невозможными.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что сейчас невозможно завершить дипломатическим путем и переговорами войну, которую Россия развязала против Украины.

Об этом он сказал в интервью изданию RND, пишет УНИАН.

Шольц подчеркнул, что именно Россия препятствует этому процессу, а Украина не должна идти на уступки россиянам.

"Этой убийственной войной, которую мы сейчас переживаем, Путин прежде всего помешал всему, что раньше происходило в плане переговоров", — сказал канцлер ФРГ.

Шольц подчеркнул, что диктаторы должны понять, что нельзя захватывать территории независимых стран.

"Прежде всего, Россия должна осознать, что идея диктаторского мира не сработает и что нельзя просто пройтись фломастером по территории и сказать, что это теперь мое. Поэтому диктаторского мира не будет, должно быть другое понимание".

Переговоры РФ и Украины

В первые месяцы войны российская и украинская делегации проводили несколько раундов переговоров о возможном прекращении российской агрессии, однако эти встречи не принесли результатов.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с РФ при изменении ее риторики и когда страна-агрессорка признает себя оккупантом.

Представительница российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявили, что РФ готова к переговорам с Украиной "с учетом складывающихся сейчас реалий".

Эксперты говорят, что переговоры необходимы Москве, чтобы добиться прекращения огня и в течение этого времени собрать силы для нового наступления.

В частности, политический эксперт Станислав Желиховский считает, что начало переговоров невозможно, пока в конституции РФ украинские территории являются частью страны-агрессора.

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