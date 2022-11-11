Украина не будет говорить с Россией: эксперт объяснил, что нужно для старта диалога

Украина в ближайшем будущем не согласится на переговоры с Россией. Начало переговоров невозможно, пока в конституции РФ украинские территории являются составной частью страны-агрессора.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал политический эксперт Станислав Желиховский.

"В ближайшем будущем я не наблюдаю того, что Украина предпочитает переговоры с этим мировым разбойником. Конечно, Россия будет пытаться давить, она будет подходить и с той, и с другой стороны, чтобы всадить за этот стол. Также она будет уговаривать и других мировых лидеров для того, чтобы они это сделали. Для нее один из таких неплохих шансов – это саммит "Группы двадцати" в Индонезии, где российская делегация попробует через разные страны, в частности Турцию, повлиять на решение Украины. Но это все будут только уловки для того, чтобы сделать тактическую паузу и пойти дальше потом в новое наступление на Украинское государство. Потому что покорение Украины является идеей-фикс Владимира Путина", – пояснил эксперт.

По его мнению, Украина сядет за стол переговоров с Россией только после исключения из конституции страны-агрессора украинских областей и Крыма.

"Я думаю, что Украина в дальнейшем будет стоять на своем и может сесть за стол переговоров только в том случае, когда Россия действительно захочет этого. А захочет она, если снова соберется двухпалатный парламент России и из тела конституции уберут уже не только четыре области, а и все регионы (Украины – ред.), включая Крым. То есть – она уже на законодательном уровне откажется от претензий на Украину. Потом, когда они уже выведут окончательно с оккупированных территорий свои войска, и Россия действительно изъявит желание договариваться не только о деоккупации, окончании боевых действий, включая обстрелы территорий, но и когда она уже захочет выплачивать контрибуции, восстанавливать объекты инфраструктуры, которые она уничтожила, то только тогда я вижу, что можно садиться с Россией за стол переговоров", – пояснил Желиховский.

"Путин сам себя загнал в эту и дипломатическую, и военную, и политическую ловушку, когда провел эти незаконные референдумы. Именно они сделали невозможными эти переговоры. Сейчас я не вижу, как можно договариваться с ними, когда в законодательстве РФ эти регионы являются составной частью этой страны. Это просто невозможно", — подчеркнул политический эксперт.

Переговоры Украины с РФ

Россия уже длительное время через разные политические рупоры заявляет о желании переговоров с Украиной. Эксперты говорят, что переговоры необходимы Москве, чтобы добиться прекращения огня и в течение этого времени собрать силы для нового наступления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с РФ при условии изменения ее риторики и когда страна-агрессор признает себя оккупантом.

Зеленский также сказал, что президент РФ Владимир Путин не устал от войны и говорить о дипломатии с этой страной сейчас невозможно.

В США говорят, что ждут от России четких сигналов о готовности к серьезным переговорам по установлению мира в Украине. В то же время Вашингтон не давит на Киев по поводу переговоров.

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