К взрыву в Стамбуле причастны трое подозреваемых: кого обвиняют в теракте

Официальные лица Турции считают, что женщина, бросившая сумку с бомбой, принадлежит к запрещенной в этой стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

Вице-президент Турции Фуат Октай подтвердил, что взрыв в Стамбуле на оживленной улице в центре города был террористическим актом, добавив, что причастная к нападению женщина взорвала оставленную в сумке бомбу.

Его заявление цитирует издание Al Jazeera.

По последней информации, в результате взрыва погибли 6 человек, 4 из которых - на месте происшествия. Еще 81 человек получил ранения, двое из них в тяжелом состоянии. Среди шести погибших – Юсуф Мэйдан, член Министерства семьи и социальных служб Турции, и его дочь Экрин.

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Как передает Al Jazeera, официальные лица считают, что женщина, оставившая сумку с бомбой на улице, является членом запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Взрыв произошел через несколько минут после ее ухода. По информации издания, террористке помогали двое очень молодых мужчин, родившихся после 2000 года.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что главной подозреваемой в теракте является женщина.

Ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна группировка, в том числе и упомянутая Рабочая партия Курдистана.

Справка

РПК существует с конца 1970-х годов как подпольная политическая организация, исповедующая курдский национализм с левым уклоном. В 1984 году она объявила "войну" правительству Турции и с тех пор ведет непрерывную вооруженную борьбу. РПК декларирует курдский патриотизм и борется с национальным унижением и неравноправием курдов в Турции, однако идеология и практика партии носят четко тоталитарный характер.

Напомним, ранее турецкие СМИ сообщали, что полиция разыскивает подозрительную девушку, попавшую на камеры наблюдения.

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