После предварительных договоренностей между Анкарой и Москвой в сентябре Турция начала платить за российский газ рублями.

Турция начала платить за часть российского газа в рублях. Министр энергетики Турции Фатих Донмез рассказал, что в ближайшие месяцы доля расчетов в местной валюте в торговле энергоносителями с Россией увеличится.

Об этом сообщает Reuters.

Россия, пострадавшая от санкций Запада из-за полномасштабного вторжения в Украину, все чаще просит покупателей ее энергии платить в рублях, чтобы укрепить свою валюту. Однако большинство международных энергетических сделок продолжают рассчитываться в долларах США или евро. Турция, в свою очередь, также пытается укрепить свою лиру, испытавшую неортодоксальную монетарную политику.

В сентябре этого года Анкара и Москва договорились начать рублевые расчеты по поставкам природного газа. Кроме того, отвечая на предложение президента России Владимира Путина по газовому хабу в Турции, Донмез сказал, что Анкара составит дорожную карту до конца этого года и может провести конференцию для поставщиков и покупателей.

"Мы могли бы организовать международную газовую конференцию, возможно, в январе или феврале, чтобы собрать вместе поставщиков газа и страны-импортера, чтобы выразить их мнение, мы будем действовать в соответствии с этим", — сказал Донмез.

Следует отметить, что Турция на 40% зависит от поставки российского газа. В то же время, это государство понимает угрозы со стороны России и пытается диверсифицировать поставки газа.

Читайте также: