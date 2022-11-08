Сохраняется ли зарплата при отключениях света: эксперт объяснил нюансы

Исчезновение электроэнергии, которую приходится экономить из-за обстрелов России, вынужден простой в работе, который происходит не по вине работника, поэтому зарплата человека должна сохраняться.

Об этом заявил пояснил заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, в подобных ситуациях, как тревога, когда работник идет в укрытие, или отключение света, в результате чего некоторые украинцы не могут в полном объеме выполнять свою работу, ущерб должен нести работодатель.

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"Вины работника здесь нет. Фактически это простой, который произошел не по вине работника. И подлежит оплате в соответствии с законом", — пояснил эксперт.

По словам Шубина, если же работодатель не оплачивает простой, в таком случае он должен обеспечить работника средствами для удаленной работы без электроэнергии — генераторами, аккумуляторами, ноутбуками с долго держащими заряд батареями и т.д.

"Обеспечение работника, в том числе и расходными средствами, лежит на работодателе. Это должно быть прописано в трудовом договоре, а если этого нет в договоре, значит, отвечает работодатель", – добавил он.

Ситуация со светом в Украине

После ряда террористических атак РФ на критическую инфраструктуру Украины в регионах сложилась сложная ситуация с электроснабжением. Сейчас в ряде регионов введены графики отключений, внедряются и экстренные отключения для стабилизации ситуации.

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Кроме того, люди просят экономить электроэнергию и максимально снижать потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00. Бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

В то же время, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко говорит, что энергосистема Украины в ближайшие месяцы будет работать в постоянном режиме дежурства аварийных отключений и ремонтов. По его словам, Киевская, Житомирская, Черниговская области и Киев – энергодефицитные регионы, поскольку мало производят электроэнергии.

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