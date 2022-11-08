Кон Степан получил задание от Минкульта: известна суть

Кот Степан из Харькова стал послом проекта "Сохраните украинскую культуру", инициированного Министерством культуры и информационной политики.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Речь идет о проекте по восстановлению разрушенных российскими войсками памятников в Украине.

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"Харьковский кот Степан, имеющий в инстаграмме 1,3 млн подписчиков, стал послом проекта от МКИП — "Сохраните украинскую культуру". Это уже третья звезда, которая присоединилась к проекту, направленному на восстановление разрушенных россиянами украинских памятников культуры", — говорится в сообщении Минкульта.

В то же время сам Степан опубликовал в Instagram сообщение о том, что за 8 месяцев полномасштабной войны Россия разрушила или повредила 552 культурных объекта в Украине.

"Но хорошая новость в том, что благодаря проекту "Сохраните украинскую культуру", инициированному Министерством культуры и информационной политики Украины, каждый из нас может поддержать украинскую культуру. Пожертвуйте любую посильную для себя сумму на платформе МКИР. Ссылка у меня в профиле ", – говорится в сообщении кота.

Напомним, кот Степан из Харькова стал всемирно-известным четырехлапым за довольно короткий период благодаря забавным фотографиям и видео. У пушистой звезды уже более миллиона подписчиков в Instagram.

После начала полномасштабной войны Степан вместе со своей хозяйкой уехали в Ниццу. Позже кота номинировали на премию для блоггеров в Каннах, где он одержал победу.

В сентябре стало известно, что Степан вернулся в Украину и опубликовал свое фото из Львова.

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