Кот Степан из Харькова вернулся в Украину: фото

Известный харьковский кот Степан, получивший в Каннах награду лучших инфлюэнсеров и блоггеров мира 2022, вернулся в Украину.
Владелец кота опубликовала фото Степана из Львова и подписала, что они возвращаются домой.
Об этом говорится на официальной странице кота Степана в Instagram.
"Сенсация! Я, кот Степан, вернулся в Украину", — говорится в сообщении.
Также владелица Степана попросила поклонников кота помогать животным, которые из-за войны остались без хозяев. Она уточнила, что благодаря этому уже удалось собрать 15 тысяч долларов.
Напомним, кот Степан из Харькова за короткий период времени стал всемирно-известным четырехлапым. У Степана более миллиона подписчиков в Instagram. Котик стал популярен благодаря забавным фотографиям и видео.
Сам же Степан вместе со своей хозяйкой до начала полномасштабного вторжения России жил в Харькове. Галина пряталась вместе с котом в подвалах города, по которому россияне били каждый день. Затем им удалось выехать в Ниццу, а затем Степана номинировали на премию для блоггеров в Каннах. И тут он выиграл.
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