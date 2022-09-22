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Кот Степан из Харькова вернулся в Украину: фото

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Кот Степан из Харькова вернулся в Украину: фото

Фото: Instagram

Известный харьковский кот Степан, получивший в Каннах награду лучших инфлюэнсеров и блоггеров мира 2022, вернулся в Украину.

Владелец кота опубликовала фото Степана из Львова и подписала, что они возвращаются домой.

Об этом говорится на официальной странице кота Степана в Instagram.

"Сенсация! Я, кот Степан, вернулся в Украину", — говорится в сообщении.

Также владелица Степана попросила поклонников кота помогать животным, которые из-за войны остались без хозяев. Она уточнила, что благодаря этому уже удалось собрать 15 тысяч долларов.

Напомним, кот Степан из Харькова за короткий период времени стал всемирно-известным четырехлапым. У Степана более миллиона подписчиков в Instagram. Котик стал популярен благодаря забавным фотографиям и видео.

Сам же Степан вместе со своей хозяйкой до начала полномасштабного вторжения России жил в Харькове. Галина пряталась вместе с котом в подвалах города, по которому россияне били каждый день. Затем им удалось выехать в Ниццу, а затем Степана номинировали на премию для блоггеров в Каннах. И тут он выиграл.

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