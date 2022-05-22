Кот Степан из Харькова попал в объятия Тины Кароль во Франции – милое видео

Украинская певица Тина Кароль на днях во Франции в Каннах выступила на благотворительном вечере "Золотого глобуса".

Как известно, в настоящее время в Каннах находится знаменитый кот Степан из Харькова. На днях животное отметили почетной наградой на самой престижной международной премии блогеров. В Каннах и состоялась встреча Тины Кароль и кота Степана.

Фото: instagram.com/loveyoustepan

Фото: instagram.com/loveyoustepan

На фото и видео, появившиеся в Instagram, Тина обнимает и целует котика. Артистка была без макияжа, в casual – удобных лосинах и кофточке. Степан, как положено настоящему джентльмену, вел себя галантно и вытерпел все тиски звездной поклонницы.

Напомним, что на днях кот Степан из Харькова получил престижную награду в Каннах. Впрочем, награду для котика забирала певица и победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос, ведь хозяйка Степана в отличие от домашнего любимца избегает публичности. Так что Санта получила премию и отдала его обладательнице. В Каннах присутствовала и дизайнер Оксана Караванская, которая, кстати, сделала патриотическую бабочку для пушистого Степана.

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