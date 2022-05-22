Кіт Степан з Харкова потрапив до обіймів Тіни Кароль у Франції – миле відео

Кіт Степан з Харкова потрапив до обіймів Тіни Кароль у Франції – миле відео

Українська співачка Тіна Кароль днями у Франції у Каннах виступила на благодійному вечорі "Золотого глобусу".

Як відомо, наразі у Каннах перебуває знаменитий кіт Степан з Харкова. Днями тваринку відзначили почесною нагородою на найпрестижнішій міжнародній премії блогерів. У Каннах й відбулася зустріч Тіни Кароль і кота Степана.

Фото: instagram.com/loveyoustepan

Фото: instagram.com/loveyoustepan

На фото та відео, які з'явилися в Instagram, Тіна обіймає та цілує котика. Артистка була без макіяжу, в casual – зручних лосинах і кофтинці. Степан, як належить справжньому джентльмену, поводився галантно та витерпів усі тискання зіркової шанувальниці.

Нагадаємо, що днями кіт Степан з Харкова здобув престижну нагороду у Каннах. Утім, нагороду для котика забирала співачка та переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос, адже господарка Степана, на відміну від хатнього улюбленця, уникає публічності. Тож Санта отримала премію та віддала його власниці. У Каннах була присутня й дизайнерка Оксана Караванська, яка, до речі, зробила патріотичного метелика для пухнастого Степана.

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