Кіт Степан з Харкова повернувся до України: фото

Відомий харківський кіт Степан, який у Каннах отримав нагороду найкращих інфлюенсерів та блогерів світу 2022, повернувся до України.

Власниця кота опублікувала фото Степана зі Львова та підписала, що вони повертаються додому.

Про це йдеться на офіційній сторінці кота Степана в Instagram.

"Сенсація! Я, кіт Степан, повернувся до України", — йдеться в дописі.

Також власниця Степана попросила шанувальників кота допомагати тваринам, які через війну залишились без господарів. Вона уточнила, що завдяки цьому вже вдалось зібрати 15 тис. доларів.

Нагадаємо, кіт Степан із Харкова за короткий період часу став всесвітньо-відомим чотирилапим. У Степана понад мільйон підписників в Instagram. Котик став популярним завдяки кумедним фотографіям та відео.

Сам же Степан разом зі своєю господаркою до початку повномасштабного вторгнення Росії мешкав у Харкові. Пані Галина ховалась разом з котом у підвалах міста, по якому росіяни били щодня. Потім їм вдалось виїхати до Ніцци, а згодом Степана номінували на премію для блогерів у Каннах. І тут він переміг.

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