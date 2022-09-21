"Петлятиме": Арестович розповів, чи нападе Білорусь на Україну

Чи стане Лукашенко союзником того, хто застосував ядерну зброю.

Що робитиме самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, якщо на нього ще сильніше натиснуть з Кремля - чи нападе Білорусь на Україну разом із путінською армією?..

Про це радник Офісу президента України Олексій Арестович говорив з російським опозиціонером, юристом та адвокатом Марком Фейгіним.

На думку Арестовича, Лукашенко "петлятиме".

"Лукашенко проведе на вимогу Путіна якісь мобілізаційні навчання - про них уже оголосили. Але не змінить своєї політики. А якщо говорити про те. що американці всерйоз ставляться до перспективи ядерного удару, він же не ідіот - потрапляти в союзники до того, хто застосував ядерну зброю. Чим більше розмов про ядерну зброю, тим більше віддаляється наступ білорусів", - зазначив радник.

Як повідомлялося, Лукашенко заявив, що Польща відновлює Річ Посполиту, а українцям ще доведеться просити РФ про допомогу.

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