Шотландія - Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

У середу, 21 вересня , збірна України зустрінеться з шотландцями в матчі 1-го туру групової стадії Ліги націй сезону-2022/23.

Цей поєдинок раніше було перенесено через завантажений графік української збірної в червні. На початку літа команда Олександра Петракова грала у відборі на ЧС-2022, тому матч стартового туру Ліги націй між Шотландією та Україною було вирішено провести восени.

Зустріч Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Цікаво, що саме на цій арені "синьо-жовті" в червні перемагали шотландців у півфіналі кваліфікації на мундіаль в Катарі. А влітку минулого року збірна України на "Гемпден Парк" обіграла Швецію та вперше в історії вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи.