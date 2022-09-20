Шотландія - Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Текстовий репортаж поєдинку 1-го туру групової стадії Ліги націй сезону-2022/23 між збірними України та Шотландії.
У середу, 21 вересня, збірна України зустрінеться з шотландцями в матчі 1-го туру групової стадії Ліги націй сезону-2022/23.
Цей поєдинок раніше було перенесено через завантажений графік української збірної в червні. На початку літа команда Олександра Петракова грала у відборі на ЧС-2022, тому матч стартового туру Ліги націй між Шотландією та Україною було вирішено провести восени.
Зустріч Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Цікаво, що саме на цій арені "синьо-жовті" в червні перемагали шотландців у півфіналі кваліфікації на мундіаль в Катарі. А влітку минулого року збірна України на "Гемпден Парк" обіграла Швецію та вперше в історії вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між українською та шотландською збірними.