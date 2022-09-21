"Будет петлять": Арестович рассказал, нападет ли Беларусь на Украину

Что будет делать самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, если на него еще сильнее надавят из Кремля — нападет ли Беларусь на Украину вместе с путинской армией?

Об этом советник Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил с российским оппозиционером, юристом и адвокатом Марком Фейгиным.

По мнению Арестовича, Лукашенко "будет петлять".

"Лукашенко проведет по требованию Путина какие-то мобилизационные учения – о них уже объявили. Но не изменит своей политики. А если говорить о том, что американцы всерьез относятся к перспективе ядерного удара, он же не идиот – попадать в союзники к тому, кто применил ядерную оружие. Чем больше разговоров о ядерном оружии. тем больше удаляется наступление белорусов", — отметил советник.

Как сообщалось, Лукашенко заявил, что Польша восстанавливает Речь Посполитую, а украинцам еще придется просить РФ о помощи.

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