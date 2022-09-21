"Будет петлять": Арестович рассказал, нападет ли Беларусь на Украину

Станет ли Лукашенко союзником того, кто применил ядерное оружие.
Что будет делать самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, если на него еще сильнее надавят из Кремля — нападет ли Беларусь на Украину вместе с путинской армией?
Об этом советник Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил с российским оппозиционером, юристом и адвокатом Марком Фейгиным.
По мнению Арестовича, Лукашенко "будет петлять".
"Лукашенко проведет по требованию Путина какие-то мобилизационные учения – о них уже объявили. Но не изменит своей политики. А если говорить о том, что американцы всерьез относятся к перспективе ядерного удара, он же не идиот – попадать в союзники к тому, кто применил ядерную оружие. Чем больше разговоров о ядерном оружии. тем больше удаляется наступление белорусов", — отметил советник.
Как сообщалось, Лукашенко заявил, что Польша восстанавливает Речь Посполитую, а украинцам еще придется просить РФ о помощи.
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