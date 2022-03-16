Интернет-звезда кот Степан из Харькова нашелся через две недели после исчезновения

Владелица животного рассказала, что с ними произошло за это время.

За судьбу популярного украинского кота Степана из Харькова, прославившегося благодаря своему печальному виду с коктейлями, переживали многие даже за рубежом.

В течение двух недель Степан "не выходил" на связь с поклонниками, поэтому за животное начали переживать, не случилось ли с ним беды. Но уже сегодня на странице кота Степана в Instagram появилась информация, что он жив и здоров и находится во Франции.

О том, что пришлось им пережить, владелица кота рассказала в фотоблоге:

"Две ночи мы сидели в подвале. Неделю сидели без света. Чтоб зарядить телефон мы ходили в соседний подъезд в подвал. Затем нам удалось уехать. Харьковские волонтеры помогли и вывезли нас на железнодорожный вокзал. Мы сели в поезд Харьков-Львов (через 20 часов мы добрались до Львова). Потом последовали к границе с Польшей. На границе мы стояли в пешей очереди, людей было очень много (4-5 тыс.). Мы прошли границу спустя 9 часов. Попав в Польшу, к нам поступило предложение о помощи от Всемирной Aссоциации Инфлюенсеров из Монако, которые помогли нам добраться до Франции, чтоб тут подождать тот самый день, когда мы сможем вернуться домой. С нами сейчас все в порядке", — написала владелица кота Степана.

instagram.com/loveyoustepan

instagram.com/loveyoustepan

Она также призналась, что неделя ее дом оставался нетронутым российскими оккупантами, пока вокруг ежедневно в здания попадали ракеты:

"На восьмой день пострадал и наш дом, в балкон соседей прилетел снаряд, пожара не было, Слава Богу. В двух-трех десятках квартир высыпались все стекла. Так же два снаряда упало у нас во дворе перед домом", — рассказала женщина.

instagram.com/loveyoustepan

instagram.com/loveyoustepan

instagram.com/loveyoustepan

Сейчас и кот Степан, и его владелица в безопасности. Женщина отметила, что у них остались родные в Украине, за которых они очень переживают и постараются помогать нашей стране всем, что в их силах.

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