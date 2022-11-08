Кіт Степан отримав завдання від Мінкульту: відома суть

Кіт Степан з Харкова став амбасадором проєкту "Збережіть українську культуру", ініційованого Міністерством культури та інформаційної політики.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства.

Йдеться про проєкт з відновлення зруйнованих російськими військами пам'яток в Україні.

"Харківський кіт Степан, який має в інстаграмі 1,3 млн підписників, став амбасадором проєкту від МКІП – "Збережіть українську культуру". Це вже третя зірка, яка долучилася до проєкту, спрямованого на відновлення зруйнованих росіянами українських пам’яток культури", – йдеться в повідомленні Мінкульту.

Водночас сам Степан опублікував в Instagram допис про те, що за 8 місяців повномасштабної війни Росія зруйнувала чи пошкодила 552 культурні об'єкти в Україні.

"Але хороша новина в тому, що завдяки проєкту "Збережіть українську культуру", який ініціювало Міністерство культури та інформаційної політики України, кожен із нас може підтримати українську культуру. Пожертвуйте будь-яку посильну для себе суму на платформі МКІП. Лінк у мене в профілі", – йдеться в дописі кота.

Нагадаємо, кіт Степан із Харкова став всесвітньо відомим чотирилапим за досить короткий період завдяки кумедним фотографіям та відео. У пухнастої зірки вже понад мільйон підписників в Instagram.

Після початку повномасштабної війни Степан разом зі своєю господаркою виїхали до Ніцци. Згодом кота номінували на премію для блогерів у Каннах, де він здобув перемогу.

У вересні стало відомо, що Степан повернувся до України і опублікував своє фото зі Львова.

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