Відключення світла в Україні можуть тривати всю зиму – експерт

За словами експерта, в певних регіонах буде більше аварійних і планових відключень.

Енергосистема України в найближчі місяці буде працювати в постійному режимі чергування аварійних відключень і ремонтів.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, протягом осінньо-зимового періоду ситуація з відключеннями світла в Україні буде складною, а в деяких регіонах аварійних і планових відключень може бути більше.

"Система працюватиме в режимі обстрілів, аварійних відключень, ремонтів, знову обстрілів, і так по колу. Така ситуація у нас триватиме протягом осінньо-зимового періоду. У певних регіонах буде більше аварійних і планових відключень, в інших – менше", - зазначив він.

За його словами, Київська, Житомирська, Чернігівська області та Київ – енергодефіцитні регіони, оскільки тут мало виробляють електроенергії.

"Тобто у нас тут мало відповідних електростанцій, теплових станцій. Тому регіон залежить від інших регіонів – він пов’язаний із високовольтними лініями електропередач. І якщо ці лінії пошкоджені, тому і виникають відповідні проблеми", - пояснив Омельченко.

Відключення світла в містах України

На початку жовтня Росія почала масовані атаки по критичній інфраструктурі України. Так, 10 жовтня вранці російські війська масовано обстріляли українські міста. Росіяни влучили ракетами по об’єктах критичної інфраструктури у 12 областях та місті Києві. Згодом ці атаки продовжувалися впродовж місяця майже щопонеділка.

У зв'язку з цим в Україні запровадили графіки погодинних відключень світла. Однак через перенавантаження систем обленерго застосовують графіки аварійних відключень.

Так, у вівторок, 8 листопада, Укренерго" через зростання споживання електроенергії запровадило аварійні відключення у Києві та семи областях України.

Читайте також: