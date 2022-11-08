Жителька Дніпра вбила 41-річну жінку, за якою доглядала

53-річна жителька Дніпра задушила 41-річну жінку, за якою доглядала, та втекла з місця злочину.

Вбивство сталося 6 листопада в одному з будинків на вулиці Янтарній в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

Правоохоронці з'ясували, що під час сварки 53-річна жінка накинула ковдру на обличчя власниці квартири та задушила її. З місця злочину нападниця втекла.

Правоохоронці розшукали та затримали підозрювану. Нею виявилася місцева жителька, яка проживала разом із власницею квартири та доглядала за нею.

7 листопада слідчі відділення поліції повідомили затриманій про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Вбивство у Дніпрі

Нагадаємо, 31 жовтня у Дніпрі було скоєне ще одне вбивство. В під'їзді житлового будинку один чоловік зарізав ножем іншого.

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