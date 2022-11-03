Ножем у груди: у Дніпрі в під'їзді​ багатоповерхівки вбили чоловіка

У Дніпрі затримано зловмисника, який після сварки розправився з товаришем.

У Дніпрі в під'їзді житлового будинку один чоловік завдав іншому смертельного поранення ножем у груди.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

"До поліції надійшло повідомлення про те, що у під'їзді одного з будинків в Амур-Нижньодніпровському районі міста виявлено тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями. Як з'ясували правоохоронці, цього дня на вулиці між двома чоловіками стався конфлікт. Після цього нападник прийшов до потерпілого та у під’їзді завдав йому ножового поранення у груди. Від отриманих травм чоловік помер", - йдеться в повідомленні.

Працівники відділення поліції встановили зловмисника та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На місці злочину правоохоронці вилучили знаряддя злочину – ніж.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Максимальне покарання за злочин - до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Раніше стало відомо, що в Одесі чоловік розпоров живіт нареченому своєї доньки.

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