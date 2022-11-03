Ножом в грудь: в Днепре в подъезде многоэтажки убили мужчину

В Днепре задержан злоумышленник, который после ссоры расправился с товарищем.

В Днепре в подъезде жилого дома один мужчина нанес другому смертельное ранение ножом в грудь.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

"В полицию поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов в Амур-Нижнеднепровском районе города обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями. Как выяснили правоохранители, в этот день на улице между двумя мужчинами произошел конфликт. После этого нападавший пришел к потерпевшему и в подъезде нанес ему ножевое ранение в грудь. От полученных травм мужчина скончался", — говорится в сообщении.

Сотрудники отделения полиции установили злоумышленника и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

На месте преступления правоохранители изъяли орудие преступления – нож.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Максимальное наказание за преступление – до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Ранее стало известно, что в Одессе мужчина распорол живот жениху своей дочери.

Убийство в Черновцах: мужчина держал дома целый склад оружия

Читайте также: