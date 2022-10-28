Викинула в яму: у Кривому Розі 35-річну матір підозрюють у вбивстві дитини

У Кривому Розі жінці повідомили про підозру за фактом умисного вбивства своєї новонародженої дитини після пологів.

У Кривому Розі матір підозрюють у вбивстві дитини. Жовтневий районний суд міста 27 жовтня обрав їй запобіжний захід — 60 діб тримання під вартою без можливості внесення застави.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, 25 жовтня 2022 року вагітна жінка, перебуваючи за місцем проживання колишнього співмешканця, народила живу здорову дитину, після чого викинула немовля в яму вуличної вбиральні. Згодом сусіди помітили у вбиральні тіло мертвої дитини та викликали правоохоронців.

Жінці повідомили про підозру за фактом умисного вбивства своєї новонародженої дитини після пологів (ст. 117 КК України).

Проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин смерті новонародженої дитини. Раніше жінку позбавлено батьківських прав щодо п’ятьох неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, в Одесі мати залишила власну дитину посеред вулиці, а сама пішла у справах.

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