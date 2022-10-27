В Україні триває благодійна акція на підтримку військових "Козаки та Аврора"

29 вересня мережа мультимаркетів "Аврора" спільно з фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" та агенцією лояльності "Art Nation Loyalty" запустили благодійну акцію на підтримку українських військових – "Козаки та Аврора".

Тривалість акції – 6 тижнів, а мета – зібрати 3 000 000 грн на дрони для ЗСУ.

"Ми віримо, що завдяки підтримці наших клієнтів, ця ідея втілиться в реальність і українські козаки на Сході і Півдні України матимуть додаткову перевагу над ворогом" – сказали в "Аврорі".

Щоб досягти мети, було створено унікальну колекцію фішок з супергероями – це всім відомі козаки Грай, Око і Тур, до яких приєдналася також смілива козачка Аврора. Кожен персонаж має 4 втілення, еволюціонуючи разом з Україною. Колекція представляє 4 епохи. Той, хто придбає усі 24 фішки, зможе зберігати їх у спеціальному стилізованому альбомі, грати з друзями або дарувати.

Колекція підкреслює, що всі українці – козацького роду і показує еволюцію захисників від 1648 року до майбутнього 2030 – коли Україна вже представлена відбудованою та розквітлою.

Придбати фішку за спеціальною ціною можна за покупки в "Аврорі" на суму від 80 грн. Акційна вартість фішки становить 2 грн, і 50% коштів від кожної йтимуть на дрони для ЗСУ.

Додатково придбати фішку з українським супергероєм чи героїнею також можна за покупку продукції партнерів мережі. Або окремо на касі за 10 гривень, 9 з яких передають на купівлю дронів. Також в усіх магазинах мережі "Аврора" продаються альбоми для колекціонування. Їхня ціна становить 99 грн, і 10 грн з продажу кожного альбому перераховують на купівлю дронів.

Окрім продажу колекційних фішок та альбомів, акція має також інші проявлення.

7 жовтня стартував благодійний онлайн-забіг, доєднатися до якого може будь-хто і будь-де. Локація та дистанція є довільними, а реєстрація займає всього декілька хвилин: необхідно заповнити форму на сайті, зробити донат за реквізитами прямо у фонд "Повернись живим", вказати поштові дані. Кожен зареєстрований учасник отримає пам’ятну медаль та подарунки від партнерів. Забіг триватиме до 7 листопада.

До благодійної акції також долучилися українські артисти – Анна Трінчер та POSITIFF. 14 жовтня, в День Козацтва вони презентували пісню "Який ти козак", яка була створена на підтримку акції "Козаки та Аврора". Пісня одразу знайшла відгук у серцях українців та зайняла топові позиції в чартах, а у ТікТок лише за перші 2 дні було знято понад 30 000 відео з її використанням. Трек "Який ти козак" піднімає бойовий дух українців, нагадує, що всі ми – козацького роду, а челендж допомагає ще швидше розповсюдити інформацію про благодійну ініціативу.

"Акція отримала багато позитивних відгуків і прихильників як серед дітей, так і серед дорослих. І як результат – за перші 2 тижні активності вдалося зібрати половину запланованої суми. Але це не привід зупинятися.

У найскрутніші часи "Аврора" об’єднує українців задля спільної мети. Щиро віримо в силу нашого народу і закликаємо всіх сучасних козаків та козачок підтримати нашу ініціативу і долучитися до акції на підтримку військових.

Особлива подяка компанії "БІЄ ГРУП", що є представником "Panasonic", українським блогерам, що підтримали нас, інформаційним партнерам: NewDay FM, AIN.UA, 9 канал Дніпро, RAU, TradeMasterGroup.

"Основний посил, який хотіли донести цією акцією, – впевненість у тому, що Україна була, є і буде. Що варто цінувати та поважати минуле, бути активними учасниками сьогоднішніх подій та прагнути до квітучого майбутнього", – зазначив директор з маркетингу "Аврори" Роман Сівковський.

Долучайтеся будь-яким зручним способом: купуйте фішки та альбоми в магазинах "Аврора" в своєму місті, реєструйтеся на забіг на сайті акції: http://kozaky.avrora.ua/