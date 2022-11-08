Чи зберігається зарплата під час відключень світла: експерт пояснив нюанси

Зникнення електроенергії, яку нині доведеться економити через обстріли Росії, вимушений простій у роботі, який відбувається не з провини працівника, тому зарплата людини має зберігатися.

Про це заявив пояснив заступник голови Федерації профспілок України Олександр Шубін в коментарі OBOZREVATEL.

За його словами, у подібних ситуаціях, як от тривоги, коли працівник йде до укриття, чи відключення світла, у результаті чого деякі українці не можуть в повному обсязі виконувати свою роботу, збитки повинен нести роботодавець.

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"Провини працівника тут немає. Фактично це простій, який стався не з провини працівника. І підлягає оплаті відповідно до закону", – пояснив експерт.

За словами Шубіна, якщо ж роботодавець не оплачує простій, у такому разі він має забезпечити працівника засобами для віддаленої роботи без електроенергії - генераторами, акумуляторами, ноутбуками з батареями, які довго тримають заряд, тощо.

"Забезпечення працівника, зокрема, й видатковими коштами, лежить на роботодавцеві. Це має бути прописано у трудовому договорі, а якщо цього немає у договорі, значить, відповідає роботодавець", – додав він.

Ситуація зі світлом в Україні

Після низки терористичних атак РФ на критичну інфраструктуру України в регіонах склалася складна ситуація із електропостачання. Нині у низці регіонів запроваджено графіки відключень, впроваджують і екстрені відключення для стабілізації ситуації.

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Крім того, людей просять економити електроенергію та максимально знижувати споживання електроенергії зранку від 06:00 до 11:00 та ввечері від 17:00 до 23:00. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгівельних центрів.

Водночас директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко каже, що енергосистема України в найближчі місяці буде працювати в постійному режимі чергування аварійних відключень і ремонтів. За його словами, Київська, Житомирська, Чернігівська області та Київ – енергодефіцитні регіони, оскільки тут мало виробляють електроенергії.

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