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Королівський палац представив монограму королеви Камілли

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Королівський палац представив монограму королеви Камілли

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Фото було опубліковано у твітері. Новий шифр королеви-консорта складається з букв "С" — Камілла і "R" — Regina ("королева" латиною) та корони.

Шифр буде використовуватися в офіційному листуванні дружини короля Чарльза III.

Раніше ми показували, яку монограму вибрав король Чарльз III, котра використовуватиметься на державних документах.

Його монограма містить комбінацію літер C III R (де R латиною означає Rex — "король") і зображення корони Тюдорів у відсиланні до його діда Георга VI. У дизайні королеви Єлизавети II була зображена корона Святого Едуарда, вона була обрана королями Георгом II, Георгом III, Георгом IV.

Нагадаємо, коронація Чарльза та Камілли відбудеться 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві і буде набагато скромнішою, ніж коронація королеви Єлизавети II.

Король Чарльз III та королева Камілла / © Getty Images
Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
290
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