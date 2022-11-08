Королевский дворец представил монограмму королевы Камиллы

Фото было опубликовано в Твиттере. Новый шифр королевы-консорта состоит из букв "С" – Камилла и "R" – Regina ("королева" на латыни) и короны.

Шифр будет использоваться в официальной переписке супруги короля Чарльза III.

Ранее мы показывали, какую монограмму выбрал король Чарльз III, которая будет использоваться на государственных документах.

Его монограмма содержит комбинацию букв C III R (где R на латыни означает Rex - "король") и изображения короны Тюдоров в отсылке к его деду Георгу VI. В дизайне королевы Елизаветы II была изображена корона Святого Эдуарда, она была выбрала также королями Георгом II, Георгом III, Георгом IV.

The Queen Consort’s new cypher is made of up of Her Majesty’s monogram (‘C’ for Camilla, and ‘R’ for Regina, Latin for Queen) and a crown.



The cypher will be used on official correspondence. pic.twitter.com/9ipokZJ9JN — The Royal Family (@RoyalFamily) November 8, 2022

Напомним, коронация Чарльза и Камиллы состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве и будет гораздо скромнее, чем коронация королевы Елизаветы II.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

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