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Королевский дворец представил монограмму королевы Камиллы

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
368
Время на прочтение
1 мин
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Королевский дворец представил монограмму королевы Камиллы

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Фото было опубликовано в Твиттере. Новый шифр королевы-консорта состоит из букв "С" – Камилла и "R" – Regina ("королева" на латыни) и короны.

Шифр будет использоваться в официальной переписке супруги короля Чарльза III.

Ранее мы показывали, какую монограмму выбрал король Чарльз III, которая будет использоваться на государственных документах.

Его монограмма содержит комбинацию букв C III R (где R на латыни означает Rex - "король") и изображения короны Тюдоров в отсылке к его деду Георгу VI.  В дизайне королевы Елизаветы II была изображена корона Святого Эдуарда, она была выбрала также королями Георгом II, Георгом III, Георгом IV.

Напомним, коронация Чарльза и Камиллы состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве и будет гораздо скромнее, чем коронация королевы Елизаветы II.

Король Чарльз III и королева Камилла / © Getty Images
Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
368
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